اتحاد الكرة يوجه رسالة لـ"أبو ريدة"

وجه اتحاد الكرة الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق على هامش الإعلان عن الكرة الموحدة للدوري الممتاز والزي الجديد للحكام، على دوره الكبير في ملف الرعاية مع شركة بوما للملابس الرياضية خاصة وأنه تعاقد مع الشركة قبل رحيل المجلس السابق.





وقال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن الإدارة الحالية كانت حريصة على إكمال ما بدأه المجلس السابق من ملفات، ويجب توجيه الشكر لهم على ما بذلوه من مجهود ضخم في المرحلة الماضية.





وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أن المهندس هاني أبو ريدة ومجلسه السابق بذل جهدا كبيرا في سبيل إتمام ملف التعاقد نع شركة بوما للملابس الرياضية لتكون الراعي للكرة المصرية مشددا على أن الجهد كان كبيرا واللجنة الخماسية أكملت على هذا الملف في التعاقد الحالي.











