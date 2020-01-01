سر جلسة عماد متعب مع نادر شوقي

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قرر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عقد جلسة خاصة مع نادر شوقي وكيل أعماله، لمناقشة ملف مباراة اعتزاله.



ويسعى القناص لتحديد موعد مباراة إعتزاله ودراسة كل ما يتعلق بها من أمور مع وكيل أعماله، قبل الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيلها.



وكان متعب أكد في وقت سابق أن النادي الأهلي سيكون طرف اللقاء الأول، باعتباره أحد أبنائه وقدم معه كل شئ في كرة القدم، وحصد العديد من البطولات المحلية والإفريقية.



ومن المنتظر أن يفتح نادر شوقي وكيل أعماله، خطوط اتصال مع عدة أندية أوروبية كبيرة، للحصول على موافقة أحدهم لخوض اللقاء.



وتأجلت مباراة اعتزال متعب، أكثر من مناسبة بسبب ارتباطات الأندية في الدوريات والبطولات، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أوقفت النشاط الرياضي في العالم كله لما يقرب من 3 أشهر.



ويرغب متعب، في ترتيب المباراة على أن تكون عقب نهاية الدوريات العالمية، حتى يكون هناك فرصة أكبر لحضور نادي كبير وتسويقه عبر إحدى الشركات المتخصصة.