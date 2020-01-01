حبس أمين شرطة وثلاثة آخرين لقيامهم بخطف مواطن بالإسكندرية

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أمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس أمين شرطة وثلاثة آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لانتحاله صفة ضابط شرطة خطف مواطن من علي أحد الكافيهات بدائرة قسم المنتزة ثان باشر التحقيقات المستشار شريف القاضي وكيل نيابة المنتزة ثان.



كان قسم شرطة المنتزة ثان تلقي بلاغ يفيد قيام كل من " ب.م.ع" أمين شرطة بأحد إدارة المرور و" م.إ.أ " و" ف.م.س" و" م.ا.إ" عاطلين بمحاولة خطف المدعو " س.ع.م" من أحد الكافيهات دائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان أثناء تواجد المدعو " س.ع.م" بأحد الكافيهات بمنطقة المندرة برفقة المدعو " م.م.ع" فؤجي بقيام المدعو " ب.م.ع" أمين شرطة بأحد إدارة المرور و" م.إ.أ " و" ف.م.س" و" م.ا.إ" عاطلين محاولة خطف المجني علية " س.ع.م" بعد أن قدموا نفسهم له علي أنهم ضباط شرطة بإدارة تنفيذ الأحكام وعند طلب التحقيق شخصية رفضوا إبرازها.



وعلي الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزة ثان إلى محل الواقعة وضبطهم مواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المدعوه " م.م.ال" زوجة المجني عليه وتحرر محضر رقم 13009 لسنة 2020 جنح المنتزة ثان وبعرضه علي النيابة أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.



وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وقال " إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر " أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".