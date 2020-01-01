"التوفيق من عندك يارب" أحمد زاهر ينتهي من تصوير "زنزانة 7"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:25 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
سيدة صادق
"

نشر الفنان أحمد زاهر صورة له من كواليس تصوير دوره في فيلم زنزانه" 7" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "زاهر" علي الصور قائلاً :"فيلم زنزانه_٧ يارب التوفيق من عندك يارب" حيث انه إنتهي من تصوير دورة في الفيلم.

يشار إلي أن فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومنة فضالى وأحمد التهامى وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الفنان أحمد زاهر في الفيلم شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل بسببها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا بسبب إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى .

يذكر ان "زنزانة سبعه" من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير، والفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره

أخبار تهمك

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ ساعة و نصف

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

سر جلسة عماد متعب مع نادر شوقي

منذ 34 دقيقة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 16 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»