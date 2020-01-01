بالأبيض.. سيرين عبد النور تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:34 م
سيرين عبددالنور
سيرين عبددالنور
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور، ظهرت فيهم بفستان أبيض طويل، واعتمدت على المكياج الجريء، الذى أظهر جمال ملامحها.



وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

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