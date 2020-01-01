286 سائحًا من سويسرا وأوكرانيا يصلون شرم الشيخ

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:33 م
السياح
السياح
حسام زيدان
استقبلت اليوم الاثنين مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وسويسرا، على متنهما 286 سائح، وذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 191 سائح، كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلة طيران من مدينة زيورخ بسويسرا تقل علي متنها 95 سائحا.

وقد قامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بهاتين المحافظتين باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر مع أوائل يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ حوالي 12 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة حوالي 7 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا؛ حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 3000 سائح؛ من بينهم 11 سائح روسي، وسائح ألماني، وسائح بلجيكي.

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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ونظيره اليوناني هاريس ثيوشاريس (Harris Theocharis) بيانًا مشتركًا حول تبادل رعاية السياح الوافدين وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون في مجال السياحة وفي ظل علاقات الصداقة بين البلدين.

ويعتبر ذلك أولي ثمار تواصل الوزارة مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث أنه يعد أول اتفاق بين مصر وإحدى دول الاتحاد حول استئناف السياحة الخارجية، فى ظل أهمية القطاع السياحي للبلدين وما يساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصادر الدخل القومي.

وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الدولية والشؤون الخارجية بوزارة السياحة والآثار، أن البيان تضمن التأكيد على الاهتمام المشترك لاعادة استئناف الحركة السياحية والسفر بين البلدين للعمل او للترفيه، واستئناف الحركة السياحية بين البلدين في اسرع وقت ممكن.

بالاضافة إلى إلغاء قضاء فترة الحجر الصحي للمسافرين بين البلدين إلا في حالة إصابة أحد المسافرين أو هناك تقرير طبي بإصابة أحد المسافرين أو حالة الشك القصوى في إصابة احد المسافرين.

وأشار السفير ماجد مصلح أنه طبقا للبيان سيتم اعتماد نظام بروتوكول للمسافرين بين البلدين بحيث تقوم البلد المستضيفة بمعالجة أي سائح مصاب بالفيروس في بلدها وفقا للمعايير السلامة الصحية العالمية، وفي حالة رغبة المسافر المصاب بالعودة إلى بلده وعدم تلقي العلاج في البلد المضيفة، سيتم سفره علي مسؤليته الشخصية مع احترام الاجراءات الاحترازية للتنقل التى تقرها وكالات سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي.

وأكد مصلح أن معظم ماجاء بالبيان المشترك كان ملتزم بالضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار في شهر يونيو الماضي وفقا للمعايير العالمية والتي تم اعتمادها ايضا من قبل المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC) ومنظمة السياحة العالمية.

الجدير بالذكر أن الوزيران كانا قد التقيا في أثينا فبراير الماضى في أولى جولات الدكتور خالد العنانى الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، ثم توالت بعد ذلك اتصالاتهم حيث تم مؤخرًا عقد اجتماعا مشتركًا عبر تطبيق زوم لبحث تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث اتفق كلاهما علي التحرك سويا لتشجيع وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا التى تهدد صناعة السياحة حول العالم.

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