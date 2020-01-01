حبس عاطل وطالب جامعي لاتجارهما في مخدر الفودو بالعجوزة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس طالب جامعي وعاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في مخدر الفودو.





وواصلت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمان لحيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، بمنطقة العجوزة، حيث أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أنهما لجأوا لتلك التجارة لأنها مربحة وللانفاق على احتياجاتهما المادية.





فيما أدلى الطالب الجامعي، باعترافاته، أنه تعرف على المتهم الثاني "عاطل" من خلال كافية بأحد المناطق، وكان خلالها ينفق على ذاته وعلى مصاريف الجامعة دون مساعدة أهله، فقرر أن يعمل معه نتيجة لاحتياجه.





وأوضحت التحقيقات، أن العاطل والطالب يروجان لتلك التجارة على عملائهم بالمنطقة، فضبط بحوزتهما على كميات من المخدر، وميزان لتقسيم المخدرات أثناء بيعها على عملائهم، و١٨ ألف جنيه مقابل الاتجار، وهاتف محمول وأمرت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





وكان ضباط مباحث قسم العجوزة،تمكنوا من ضبط عاطل وطالب جامعي حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، وهاتف محمول، وميزان، مبلغ ومالي.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهمان بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته مخدر الآيس و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.









وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.





ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.





ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.





كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم،.



