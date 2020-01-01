غادة غادل تثير الجدل بقصة شعر جديدة

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شاركت منسقة الأزياء عبير الأنصاري، جمهورها بصورة جديدة للفنانة غادة عادل حيث ظهرت بلوك مختلف بقصة شعر جديدة، وذلك عبر حسابها على وقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ولاقى اللوك الجديد الذي أجرته غادة عادل، إعجاب الجمهور حيث تفاعل من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "لخمتونا مفيش مزة أم غيرها"،"لا هي صورة حلوة أوي".



وتستعد الفنانة غادة عادل هذه الأيام، للمشاركة في فيلم "قمر 14" مع خالد النبوي،وأمينة خليل وشيرين رضا،ومحمد جمعة وبيومي فؤاد،وهو من إخراج هادي الباجوري وإنتاج أحمد السبكي.

