هبة عبد العزيز عن رجاء الجداوي: حظكم وحش انكم معرفتوهاش

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:53 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
نادين نجدي
نعت الفنانة هبة عبد العزيز، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفت فجر أمس، عن عمر يناهز 82 عامًا، متاثرة بفيروس كورونا.

فنشرت هبة صورة لها تجمعها مع رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعلقت هبة على الصورة قائلة :"الناس اللي مستغربة من حب الجميع لمدام رجاء وحزنهم على رحيلها: حظكم وحش انكم معرفتوهاش. ربنا يرحمها".



يذكر أن آخر عمل لهبة عبد العزيز كان مسلسل " الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص أخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.



يعد مسلسل الانسه فرح من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.

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