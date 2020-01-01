"مفيش بنت متتعرضتش للتحرش".. ليلى علوي تهاجم المتحرشين بفيلم "المغتصبون"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:46 م
ليلى علوي
ليلى علوي
مي مرسي
تحدثت الفنانة ليلى علوي، عن حوادث التحرش التي تم الكشف عنها في هذه الفترة بكثرة، وذلك من خلال مشاركتها لصورة من فيلم "المغتصبون" الذي شاركت به، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" قائله: "مفيش بنت متعرضتش للتحرش" جملة بتتردد كتير اليومين دول وسط الحوادث المؤسفة اللي بنعيشها وبنسمع عنها، جملة صادمة ومرعبة ومن المخيف إن الشواهد بتقول إنها حقيقة.. عشان كده لازم نقف عندها، وكل بنت وست تفكر وتقرر إنه مش من حق أي حد أيا كان إنه يخترق خصوصيتها ويقتحم مساحة هي ماسمحتش بيها، لا لفظًا ولا فعلًا ولا بأي شكل من الأشكال، لأن السماح بأي تجاوز غلط، وممكن يتطور لما هو أسوأ".

وأضافت قائله: "لما عملت فيلم المغتصبون سنة ١٩٨٩ المستوحى مع الأسف عن قصة حقيقية هزت المجتمع كله وقتها (قصة فتاة المعادي)، عشت التجربة القاسية دي من خلال الشخصية وحسيت بإحساس كل بنت اتعرضت لانتهاك بشع وكنت ومازلت مساندة لبطلة الفيلم "صفاء كامل" اللي قررت تاخد حقها وتعلن عن اللي اتعرضتله مهما كانت الظروف، ووقتها وصلت عقوبة المغتصبين للإعدام. ومن يومها ولحد النهارده ودلوقتي بالذات وأنا بدعو كل بنت اتعرضت لتحرش من أي نوع إنها تتكلم وترفض وتاخد حقها الكامل بالقانون".

وتابعت: "علشان تقدر تكمل حياتها وعلشان تمنع الأذى عن بنات تانية ممكن يتعرضوا للي هي اتعرضتله. وأدعو كل بنت خايفة أو قلقانة أو مش عارفة الطريق الصحيح إنها تتواصل مع المجلس القومي للمرأة على رقم ١٥١١٥ وهتلاقي كل الدعم سواء نفسي أو قانوني أو استشارة تحتاجها من أي نوع. دمتن جميعًا بخير وفي أمان".
"مفيش بنت متتعرضتش للتحرش".. ليلى علوي تهاجم المتحرشين بفيلم "المغتصبون"
"مفيش بنت متتعرضتش للتحرش".. ليلى علوي تهاجم المتحرشين بفيلم "المغتصبون"
"مفيش بنت متتعرضتش للتحرش".. ليلى علوي تهاجم المتحرشين بفيلم "المغتصبون"
"مفيش بنت متتعرضتش للتحرش".. ليلى علوي تهاجم المتحرشين بفيلم "المغتصبون"

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