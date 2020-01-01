تامر حبيب لرجاء الجداوي: "يابختي أنا وكل اللي قربوا منك"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:42 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
نادين نجدي
نشر السيناريست تامر حبيب صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، فوجه تامر رسالة للراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.  

فعلق تامر على الصورة قائلاً: ""انا عارف انك معانا بروحك و حاسة و شايفة و سامعة كل اللي بيحصل و بيتقال و بيتعمل في كل لحظة... شفتي بقي ؟ مهما كان تصورك أن فيه ناس بتحبك، عمرك كنتي تحلمي أو تتمني طاقة حب زي دي ؟ شفتي روحك و عملك ورضاكي وعطائك وبهجتك وجدعنتك وخيرك على كل حد وأي حد وفي السر أكتر من العلن".



وأستكمل تامر حديثه قائلاً:" قاعدلك ازاي ؟، شفتي سيرتك قد ايه عطرة ؟ و فراقك قد ايه فارق ؟، شفتي أنا اتعلمت منك معاني كتير حلوة قد ايه و انتي معانا ؟، و شايفة انا قد ايه لسة بأتعلم منك بعد ما روحتي احلي حتة و انا كبير وزي البغل كده ؟، يا بختي أنا و كل اللي قربوا منك... ويا رب يرزق اي حد بربع طاقة الحب اللي الدنيا حبيتهالك... يا هانم". 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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