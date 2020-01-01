وزيرة الصحة أمام البرلمان: 55% من أطباء التكليف التحقوا ببرنامج الزمالة المصرية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:31 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
دينا إبراهيم
استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئوون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس لنظره.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية، مشيرة إلى أنه تقدم حتى الآن 55 % من شباب الأطباء الخريجين ببرنامج الزمالة. 

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، أنها تريد أن تطمئن المجتمع على شباب الأطباء، لافتا إلى أن برنامج الزمالة المصرية، هو برنامج مقدر دوليا ومعترف به في جميع الدول العربية باسم شهادة الزمالة المصرية، لافتة إلى أن الدعم السياسي للمنظومة الصحية بالكامل غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأوضحت أن مصر والعالم، شهد أزمة صحية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وطالت الجائحة دول العالم بأسره، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حرصت على عبور تلك الأزمة من خلال إجراءات جهود غير مسبوقة أسهمت وتسهم في تحقيق أعلى معدلات للأمان ووفقًا لمحددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المواطنين، وكان الأبطال في إدارة تلك الأزمة العاملون بالمنظومة الصحية، الذين كانوا على مستوى المسئولية وتفاعلوا باحترافية ومهنية رفيعة المستوي في مواجهه الجائحة.

قانون التربية العسكرية

كما شهدت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي علي مستوى المحافظة واختصاصاته.

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