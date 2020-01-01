"قطاع الأعمال" تعين قيادات جديدة فى 5 شركات للغزل والنسيج

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:43 م
وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال
أحمد الشيخ
في ضوء خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمخطط تنفيذها على مدار عامين ونصف بتكلفة تتعدى 21 مليار جنيه، والتي تتضمن - بالإضافة إلى تحديث كامل في الآلات والإنشاءات - تطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب وإعادة هيكلة في قيادات القطاع للتأكيد على قدراتهم على قيادة تنفيذ خطة التطوير.

فقد تم تعيين 5 قيادات جديدة اعتبارًا من أول يوليو الجاري في شركات الغزل والنسيج بالمحلة ودمياط والدقهلية وشبين الكوم وحلوان، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد 5 من القيادات الحالية تقرر توليهم شركات كفر الدوار والوجه القبلي والزقازيق ومصر للحرير الصناعي وتجارة وحليج الأقطان.

وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، وذلك بهدف تحويل العشر شركات  الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها.

وتؤكد الوزارة أن الشركات التي سيتم دمجها مستمرة في عملها بوضعها الحالي كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021. 

وكان بعض من رؤساء هذه الشركات قد أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار في قيادة الشركات، خاصة وأن مدة مجالس إدارات تلك الشركات قد انتهت.. وعليه فقد تم تكليف أعضاء بمجالس الإدارات في بعض الشركات بتسيير أعمالها لحين إتمام الدمج.

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