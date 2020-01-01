الشرنوبي يفاجئ جمهورة بصور له مع زوجته

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:40 م
الشرنوبي
الشرنوبي
سيدة صادق


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نشر الفنان محمد الشرنوبي صور له مع زوجته راندا رياض وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر" الشرنوبي" في الصور بالأبيض والأسود مع زوجته، حيث إعتمد الثنائي علي الظهور بحركات تشله كثيراً حركات نجوم الزمن الجميل.

وعلق "الشرنوبي" علي الصور قائلاً :"New life, new memories ، حياة جديدة، زكريات جديدة".

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.

وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.


شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف

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