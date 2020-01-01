برشلونة يخوض مواجهة صعبة أمام إسبانيول من أجل الضغط على الريال

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:29 م
برشلونة
برشلونة
وكالات

يخوض نادي برشلونة مواجهة صعبة أمام إسبانيول يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا، في حين يستقبل ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة.

يبتعد "الملكي" بفارق 4 نقاط في صدارة "الليجا" عن برشلونة برصيد 77 نقطة من 34 مباراة، مع تبقي 4 مباريات على ختام الموسم، الطامح مع نهايته تحقيق لقبه الثاني في الدوري بــ8 أعوام، بعد لقب أخير عام 2017.

وكان ريال مدريد تفوق بصعوبة في الجولة الأخيرة 1-0 على مضيفه بلباو، بفضل ركلة جزاء لقائده وقلب دفاعه سيرجيو راموس، فيما بدا برشلونة مقنعاً في الفوز 4-1 على مضيفه فياريال، بعد تعادلين مخيبين أمام أتلتيكو مدريد وسلتا فيجو.

وواصل ريال تحقيق النتائج المثالية منذ استئناف منافسات "الليغا" الشهر الماضي، بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ حقق 7 انتصارات في 7 مباريات، بينما اكتفى برشلونة بأربعة انتصارات، وثلاثة تعادلات.

ويخوض الريال مباراته أمام ألافيس صاحب المركز 17، الطامح للبقاء بعيداً عن منطقة الهبوط، إذ يبتعد بفارق 6 نقاط عن مايوركا 18، الذي يحتل أول مراكز العودة إلى الدرجة الثانية.

وسبق للنادي "الملكي" أن تفوق على نظيره الباسكي 2-1، في المباراة التي جمعتهما في نوفمبر الفائت في "الليغا"، بهدفين لراموس، ودانيال كارفاخال.

ورغم أن مدريد حقق العلامة الكاملة منذ استئناف الدوري، إلا أنه لم يرتق الى التطلعات في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث فاز بجميعها 1-0، واحتاج الى ركلة جزاء في آخر مباراتين لحصد النقاط الست، وهي المرة الثالثة منذ العودة التي يفوز ريال بفضل ركلة جزاء.

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