صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:58 م
صلاح محسن
صلاح محسن
حسام مجدي
رفض واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعارين فكرة العودة إلى صفوف الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

وأكد صلاح محسن نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي سموحة على رفضه لفكرة العودة إلى الأهلي عقب انتهاء إعارته.

ويريد صلاح محسن لعب موسم أخر مع نادي سموحة وتجديد إعارته مع الفريق حتى يضمن فرصة من المشاركة تخوفا من العودة إلى الأهلي وعدم المشاركة مع الفريق.

وكان نادي سموحة بالفعل يرغب في تجديد إعارة صلاح محسن لموسم أخر بعد تألقه الواضح مع الفريق هذا الموسم.

وسيبدأ مسئولو النادي السكندري التفاوض مع الأهلي لتجديد إعارة صلاح محسن بعد إعلان اللاعب رغبته في الاستمرار مع الفريق.

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