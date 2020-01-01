أليجري يمتدح زيدان.. ويكشف عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد

أبدى الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي إعجابه الشديد بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني كما أكد أليجري أن ريال مدريد حاول التعاقد معه معه في عام 2018.





وعن الذي يعجبه في زيدان، قال أليجري في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية:" القوة التي يتمتع بها زيدان في السعي إلى إيجاد التوازن الذي لايمكن الاستغناء عنه في فريق مليء بلاعبين من الطبقة الأولى والمواهب" .





وأضاف:" بالنسبة لي كان حسن توظيف كاسيميرو بمثابة درس من الناحية التكتيكية بدرجة الماجستير من زيدان".





وعما إذا كانت هناك فرصة لتدريب ريال مدريد, علق زيدان قائلًا:" قبل عامين، كان هناك اتصال ولكن لم يحدث شيء لأن كان لدي عقد مع يوفينتوس. علاوة على ذلك، كان لدي التزام أخلاقي قوي بالنادي وجماهيره".





واختتم أليجري تصريحاته عن إعجابه بالمدربين الإسبان قائلاً:" من الواضح بيب جوارديولا بالإضافة الى لويس إنريكي".



