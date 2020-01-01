شيري عادل تفاجئ جمهورها بصورة مع رجاء الجداوي "حبيبه قلبنا "

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نشرت الفنانة شيري عادل صورة مجمعه لها مع الفنانه رجاء الجداوي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" حيث رحلت عن عالمنا صباح أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وعلقت"شيري" علي الصورة بكلمة واحدة معبرة بها عن مدي حبها لها وتأثرة برحيلها قائلاً :" حبيبه قلبنا"، وظهرت شيري في الصورة مع الفنانه رجاء الجداوي والفنانه هنا شيحة، والفنان كريم فهمي ورانيا يوسف وبشري .



علي الجانب الآخر نعي كل نجوم الوسط الفني الفنانه رجاء ال داوي بنبرة تملأوها الحزن، وبالكلمات الصادقه التي تعبر عن حبهم لها، وقدمو واجب العزاء لإبنتها.



يشار إلي أن العمر الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي السادسة والثمانون عاماً ، وتحمل اسماً آخر لها وهو الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي" وليس رجاء كما هو متداول بالوسط الفني.



يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي رجاء الجداوي جراء مضاعفات.