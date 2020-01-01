شيري عادل تفاجئ جمهورها بصورة مع رجاء الجداوي "حبيبه قلبنا "

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:29 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
سيدة صادق

نشرت الفنانة شيري عادل صورة مجمعه لها مع الفنانه رجاء الجداوي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" حيث رحلت عن عالمنا صباح أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعلقت"شيري" علي الصورة بكلمة واحدة معبرة بها عن مدي حبها لها وتأثرة برحيلها قائلاً :" حبيبه قلبنا"، وظهرت شيري في الصورة مع الفنانه رجاء الجداوي والفنانه هنا شيحة، والفنان كريم فهمي ورانيا يوسف وبشري .

علي الجانب الآخر نعي كل نجوم الوسط الفني الفنانه رجاء ال داوي بنبرة تملأوها الحزن، وبالكلمات الصادقه التي تعبر عن حبهم لها، وقدمو واجب العزاء لإبنتها.

يشار إلي أن العمر الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي السادسة والثمانون عاماً ، وتحمل اسماً آخر لها وهو الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي" وليس رجاء كما هو متداول بالوسط الفني.

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي رجاء الجداوي جراء مضاعفات.

أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

أليجري يمتدح زيدان.. ويكشف عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ حوالي 4 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 16 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ أقل من ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»