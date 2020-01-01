أكرم السعدنى يدعو إلى دعم التليفزيون المصرى وبخاصة قطاع الإنتاج .. ويُرشح عمرو الليثى لرئاسته

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:57 م
التلفزيون المصري
التلفزيون المصري
الفجر الفني

أكد الكاتب الصحفى أكرم السعدنى اننا يجب ان نستعيد كل قوانا الناعمة من أجل عودة الروح إلى الإعلام الوطنى.. مهما كلفنا الأمر من جهد ومال وتضحيات.. وبالعودة إلى ماسبيرو أستطيع أن أقول وأنا مطمئن البال ومرتاح الضمير.. إن الثروة الحقيقية لهذا المبنى الأسطورى تكمن فى الكوادر البشرية التي لا يمكن أن تتوفر فى أى مؤسسة إعلامية داخل أو خارج مصر .

ووجه الكاتب الصحفي أكرم السعدني الدعوة الى دعم قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى لما له من أهمية كبيرة ودور تاريخى فى الارتقاء بالدراما التليفزيونية وإنتاج العديد من الأفلام السينمائية التى تظل علامة بارزة فى تاريخ السينما 

وقال السعدني فى مقاله الأسبوعى " ويبقى القطاع الأخطر فى كل تاريخ ماسبيرو.. إنه قطاع الإنتاج الذي بلغ كل المنى فى عهد ممدوح الليثى وشهد من بعده انهيارًا لا مثيل له، هو ومدينة الإنتاج الإعلامى، وهنا أتمنى من العزيز معالى وزير الإعلام أن يخصص الكثير من اهتمامه لهذا القطاع، لأن مصر بالتأكيد تزخر بالمواهب الإدارية القادرة على إعادة هذا القطاع إلى سابق عهده، 

وإن كنت شخصيًا أميل إلى ان يعهد بالأمر إلى عمرو الليثى، وأتصور أنه قادر على استعادة أمجاد قطاع الإنتاج حيث كانت كل الفضائيات العربية تتقاتل على شراء الإنتاج الدرامى المصرى فى رمضان.
  
يذكر أن الكاتب الصحفى أكرم السعدنى هو نجل الكاتب الصحفي الكبير محمود السعدنى و عمه الفنان الكبير  صلاح السعدنى

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