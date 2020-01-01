البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع مؤشرات على التعافي الاقتصادي

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بدعم من مؤشرات بداية حدوث تعافي اقتصادي ليصعد قطاع الطيران بنحو 2 بالمائة.





وأعلن الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" إبرام أول صفقة رئيسية له هذا العام وسط اضطرابات الأسواق العالمية.





كما ارتفعت أسهم "أوبر" بعد أن قالت الشركة إنها تشتري تطبيق توصيل الطعام "بوستميتس" في صفقة شاملة للأسهم بقيمة 2.65 مليار دولار.





ومن المقرر إعلان بيانات القراءة النهائية للنشاط الخدمي ومؤشر مديري المشتريات الغير صناعي في الولايات المتحدة، وذلك وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعة بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 26223.6 نقطة، وهو ما يعادل 396.2 نقطة.





وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.4 بالمائة إلى مستوى 3173.3 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً 10372.9 نقطة.





وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 96.675 نقطة.