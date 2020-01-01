مراكز أبوظبي التجارية تضع إجراءات احترازية لتسوق آمن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر

أعلن 29 مركزاً تجارياً على مستوى إمارة أبوظبي، أنهم حرصوا خلال الفترة الماضية وبعد إعادة فتح أبوابها أمام الجمهور على الالتزام بتطبيق شروط وضوابط دائرة التنمية الاقتصادية؛ حفاظا على صحة وسلامة المتسوقين والزوار وتلبية احتياجاتهم وفق ضوابط تحمي جميع المواطنين والمقيمين وتحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتتطلب المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم تحلي الجميع بالمسؤولية والحرص الكامل النابع من الواجب الوطني تجاه الوطن وكل من يعيش على أرض الإمارات والتعامل بمسؤولية خلال عمليات التسوق والتقيد التام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالحفاظ على سلامة المجتمع سواء الخاصة بأفراد المجتمع أو مراكز التسوق.

وشددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على ملاك ومدراء المراكز التجارية "المولات" في إمارة أبوظبي، التي تم منحها موافقة بإعادة افتتاح أبوابها للزوار والمتسوقين الالتزام الكامل بالشروط والتعليمات الواردة في تعميمها بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

ودعت الدائرة إدارات المراكز التجارية التي باشرت بافتتاح أبوابها للجمهور في إمارة أبوظبي إلى الالتزام التام بكافة التعليمات والتعاميم الصادرة عن أي من المراجع المختصة بالإضافة الى تطبيق التعليمات الأخرى، التي تلزم التباعد بين المتسوقين وارتداء الكمامات والقفازات وغيرها من الشروط الواردة والتي من شأنها الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في مجتمع أبوظبي.

وأشارت الدائرة ملاك وإدارات ومدراء المراكز التجارية في أبوظبي إلى أن "التهاون والتساهل في تطبيق التعليمات أو مخالفتها سيعرضهم للمخالفة من قبل فرق التفتيش التابعة للدائرة"، موضحة أن "عقوبة عدم الالتزام بالتعهد والتعاميم أو التعليمات والشروط والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم ثم 6 آلاف في الثانية و8 آلاف في الثالثة و10 آلاف في المخالفة للمرة الرابعة، وتنتهي بإصدار قرار إغلاق المنشأة بعد ذلك".

كما حدد مركز أبوظبي للصحة العامة 9 إجراءات احترازية ووقائية يجب اتباعها للقيام برحلة تسوق آمن للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والحد من تفشي فيروس كورونا، والتي تتمثل في استخدام التسوق الرقمي كوسيلة أمثل للوقاية إضافة إلى اختيار التوقيت الصحيح للتسوق تجنبا لأوقات الذروة والتسوق الفردي مع الالتزام باستخدام الكمامة والقفاز في كل الأوقات.

وتضمنت الإجراءات الوقائية الخاصة بعملية التسوق الآمن تجنب لمس الوجه بعد الضغط على أزرار المصعد مع مراعاة عدم تجاوز العدد المسموح به فضلا عن الالتزام بالتعقيم المستمر لليد ولمقابض عربات التسوق والسلال.

وأكدت الإجراءات على ضرورة الالتزام بمسافة التباعد الجسدي وقدرها مترين إضافة إلى تجنب التداول بالأوراق النقدية والاستعاضة عنها بالبطاقة الائتمانية مع تعقيم اليدين والبطاقة بعد استخدمها، وعند الوصول للمنزل من الضروري إخراج المشتريات وتعقيمها والتخلص من الأكياس فضلا عن تنظيف اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون.

ونصح مركز أبوظبي للصحة العامة باستخدام تطبيق الحصن التطبيق الرسمي لنتائج فحوصات كورونا وتتبع المخالطين في الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة سلامة المواطنين والمقيمين في مجتمع الإمارات.

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