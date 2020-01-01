من هي هدير الهادي وما سبب إلقاء القبض عليها





من هي هدير الهادي، بعد إلقاء القبض عليها أصبح هذا السؤال يشغل بال العديد من الناس بعدما ألقت الشرطة القبض على الكثير من نجوم التيك توك. وذلك بسبب نشرهم فيديوها خادشة للحياء والتي كانت منهم هدير الهادي وفي السطور التالية سيكون موضوعنا الأساسي عن هدير الهادي وسيرتها الذاتية.









من هي هدير الهادي





ولدت هدير الهادي في عام 1983 أي تبلغ من العمر 37 عامًا وكان محل ولادتها العاصمة المصرية (القاهرة). قضت وقت كبير من حياتها في المملكة العربية السعودية وهي تعد من أشهر نجمات برنامج التيك توك في عام 2020. وعلى الرغم من ولادتها في العاصمة المصرية (القاهرة) وقضت معظم حياتها في السعودية إلا أنها كانت دراستها في مدارس الشارقة بالإمارات، وهذا يدل على حبها الكبير للسفر والتنقل.









من هي هدير الهادي ومتى كان ظهورها





تسمى بهدير الهادي ولكن بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي أطلقوْا عليها إسم (أمورة مصر) وذلك بسبب ولادتها في العاصمة المصرية بالإضافة إلى حسن مظهرها. هدير الهادي بدأت في الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي في عام 2018 وكان المحتوى الذي تقوم بتقديمه يكون عبارة عن عدة فيديوهات إغرائية.واعتقد العديد من متصفحي هذه المواقع أنها تقدم محتوى غير أخلاقي بالمرة مما تسيء إلى الشعب المصري.









حسابات هدير الهادي





هدير الهادي لديها العديد من الحسابات في كافة مواقع التواصل الإجتماعي وكل حساب على هذه المواقع يوجد عليه ألاف المتابعين مثل ( إنستجرام، تيك توك، وسناب شات ) كما أنها أطلقت على نفسها مُدوِنة.









عدد متابعي هدير الهادي





إن حساب هدير الهادي على إنستجرام عدد متابعيه يصل تقريبًا إلى أكثر من 200 ألف متابع، بينما حسابها على تيك توك يبلغ أكثر من 34 ألف متابع.









سبب إلقاء القبض عليها





وقد ألقت قوات الأمن القبض على هدير الهادي بعدما تلقت العديد من البلاغات التي كانت ضدها وذلك بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها وهذه الفيديوهات تعد خادشة للحياء مما تسيء إلى مصر والشعب المصري. وبعد ما انتهينا من إجابة سؤال من هي هدير الهادي وما هو سبب القبض عليها يجب على قارئ أن يقدم بالغًا ضد كل هؤلاء الذين يقومون بنشر فيديوهات فاضحة تسبب الإساءة إلى مصر وشعبها.



