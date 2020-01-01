عمرها 107 عام.. شفاء أكبر معمرة أُصيبت بفيروس كورونا في المنيا

Advertisements

أعلنت محافظة المنيا عن تعافي وخروج أكبر معمرة بالمحافظة والتي يتجاوز عمرها 107 عاما بعد شفائها من الإصابة بفيروس كورونا

وقالت مستشفي مطاي المركزي والذي تم تحويله لمستشفي لعزل حالات الاصابة بفيروس كورونا أن الحالة لسيدة تدعي نبويه محمد من مركز العدوة من موالدي عام 1913 وعمرها "107" عام، وتم حجزها بالمستشفى يوم 25 يونيو، تم وشفاءها وخروجها من المستشفى بعد 12 يوما من العزل وتحول نتائجها من ايجابية لسلبية

كما احتفلت الأطقم الطبية بالمستشفي بخروج 10 حالات أخرى مصابين منذ أمس منهم 7 حالات أمس و4 حالات اليوم بينهم حالة المعمرة

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تابع في زيارة مفاجئة انتظام العمل، بمستشفى مطاي المركزي، وكذلك مدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

موجها الشكر للجهاز الطبي، والمعاون له، بمستشفى مطاي المركزي، على ما يقومون به من مجهودات لخدمة أهاليهم من المواطنين، مؤكدًا تقديم الدولة كافة أشكال الدعم والوقاية لهم من أجل الحفاظ على سلامتهم، وسلامة المواطنين المترددين على المستشفى، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

