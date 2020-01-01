عمرها 107 عام.. شفاء أكبر معمرة أُصيبت بفيروس كورونا في المنيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
أعلنت محافظة المنيا عن تعافي وخروج أكبر معمرة بالمحافظة والتي يتجاوز عمرها 107 عاما بعد شفائها من الإصابة بفيروس كورونا
وقالت مستشفي مطاي المركزي والذي تم تحويله لمستشفي لعزل حالات الاصابة بفيروس كورونا أن الحالة لسيدة تدعي نبويه محمد من مركز العدوة من موالدي عام 1913 وعمرها "107" عام، وتم حجزها بالمستشفى يوم 25 يونيو، تم وشفاءها وخروجها من المستشفى بعد 12 يوما من العزل وتحول نتائجها من ايجابية لسلبية
كما احتفلت الأطقم الطبية بالمستشفي بخروج 10 حالات أخرى مصابين منذ أمس منهم 7 حالات أمس و4 حالات اليوم بينهم حالة المعمرة
كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تابع في زيارة مفاجئة انتظام العمل، بمستشفى مطاي المركزي، وكذلك مدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
موجها الشكر للجهاز الطبي، والمعاون له، بمستشفى مطاي المركزي، على ما يقومون به من مجهودات لخدمة أهاليهم من المواطنين، مؤكدًا تقديم الدولة كافة أشكال الدعم والوقاية لهم من أجل الحفاظ على سلامتهم، وسلامة المواطنين المترددين على المستشفى، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

منذ ساعتين و 40 دقيقة

المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط

منذ حوالي 3 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ 40 دقيقة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»