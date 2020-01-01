الجنايني يكشف موعد عودة الدوري وتكريم محمد صلاح

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:34 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان قريبا عن مباريات بداية عودة الدوري.

وقال الجنايني على هامش مؤتمر الإعلان عن الكرة الموحدة، إن حسام الزناتي مدير المسابقات يقوم بجهود كبيرة لوضع جدول عودة الدوري في ظل غموض موقف الارتباطات الدولية من جانب الاتحاد الأفريقي، وسيتم خلال أيام الإعلان عن أول ٣ أو ٤ مباريات لعودة المسابقة التي تم الإعلان عن استئنافها يوم ٧ أغسطس.

وأجاب رئيس اللجنة الخماسية عن سؤال حول إمكانية تكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بالقول أن علاقته واللجنة مع محمد صلاح أكثر من رائعة ودائم التواصل معه، مؤكدا أن الاتحاد يدرس تكريم اللاعب بالطريقة المناسبة.

ورد الجنايني على سؤال عن سبب التأخر في إنهاء تعديلات لائحة  النظام الأساسي، قال إن ظروف انتشار فيروس "كورونا" كان لها الدور الأكبر في التأخير، وهو أمر لم يكن بيد أحد تسبب في تعطل الحياة في العالم بكافة قطاعاته، مؤكدا على احترامه التام للجمعية العمومية.

وأشار رئيس اللجنة الخماسية، إلى صعوبة تحديد موعد ختام بطولة الدوري في ظل حالة عدم الوضوح للمباريات الدولية، مؤكدا أن لجنة الحكام ستعمل بنفس تشكيلها الحالي.

وشدد الجنايني، على أن اتحاد الكرة هو الأقوى والأقدر على تنفيذ قراراته، ولم يخضع لأي طلبات لتأجيل المباريات من أي ناد، إلا ما حدث بقرارات أمنية.

وأشاد عمرو الجنايني بجهود المجالس السابقة لاتحاد الكرة وما بذلوه من جهد، مؤكدا على أن اللجنة جاءت لتستكمل عمل من سبقها، ولا تستهدف أي شيء سوى صالح الكرة المصرية.



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