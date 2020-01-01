'الأعلى للإعلام' يعلن إطلاق خدماته إلكترونيًا.. وانطلاقة جديدة للموقع الرسمي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تكليف الدكتورة منى الحديدي عميدة كلية الإعلام السابقة بالإشراف على الموقع الإلكتروني بالمجلس، وإطلاق صفحة رسمية، وترتيب هيكلة البوابة بالكامل، لتكون نافذة لنشر أنشطة المجلس وأهدافه وسياساته والتعامل معها، سواء بالنسبة للتراخيص والإصدارات وإلغاء التعامل المباشر، وأن يقتصر الأمر على الشبابيك الإلكترونية، بجانب الموضوعات المتخصصة في تطوير وتحديث الإعلام محليًا ودوليًا، ونشر الدراسات والأبحاث، وأحدث تطورات الثورة الرقمية.





وكان قد أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا شكره على الثقة الكبيرة باختيارهم، وتعهدوا بأن يكون المجلس مساندًا للدولة المصرية وداعماً لسياستها التي تخدم الأهداف الوطنية.





جاء ذلك على هامش أول اجتماع يعقده المجلس، بتشكيله الجديد، وبرئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.





وأعلن المجلس في بيان له، عن اختياره الكاتب الصحفي صالح الصالحي عضو المجلس، وعضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وكيلاً له، وتكليفه بالإشراف على إعادة ترتيب المقر وتأهيله، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حماية للعاملين فيه.





ووافق المجلس على اختيار المستشار محمد عبد السميع مسؤولًا عن لجنة علاج الصحفيين والإعلاميين، ووضع القواعد والإجراءات التي يتم اتباعها، وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة.





قرار الرئيس السيسي





وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.





وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:





- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".





- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".





- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".





- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".





- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".





- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".





- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".





- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات.





وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:





- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة".





- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية".





- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".





- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية".





- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية".





- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية".





- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".





وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:





- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة".





- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية".





- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".





- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".





- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".





- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام".



