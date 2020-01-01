الدوري الجزائري في مرمي نيران فيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة في الجزائر، على صعوبة استئناف مباريات الدوري الجزائري في الوقت الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال خالدي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم الإثنين، إن عودة النشاط الرياضي ليست شأناً سياسياً بل هي مسألة علمية من صلاحيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، واللجنة الخاصة التي شكلت على مستوى رئاسة الوزراء.



وأوضح أن الوزارة طلبت من الاتحادات الرياضية تقديم اقتراحاتها بشأن البروتوكول الصحي الذي يسبق العودة، وسلمتها للهيئتين المختصتين، وهي بانتظار الرد.



وأشار خالدي، إلى إمكانية عودة الرياضات الفردية والرياضيين الذين حسموا التأهل لأولمبياد طوكيو وكذلك المرشحين للتأهل، إلى النشاط، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ البروتوكول الصحي الذي تم إعداده بالتعاون مع المركز الوطني لطب الرياضة.



لكنه بالمقابل، أكد أن الأمور بالنسبة للرياضات الجماعية معقدة بعض الشيء خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى.



وشدد خالدي على أن القرار الأخير يعود لرئيس الوزراء واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يهدد أولمبياد طوكيو 2020

الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بـ كورونا

برلماني: عودة النشاط الرياضي في مصر قرار حكيم

الاتحاد الجزائري: العودة للتدريبات مستحيلة في الوقت الحالي

اتحاد الكرة الجزائري يطلب من الحكومة السماح باستئناف الدوري

الحكومة الجزائرية تقرر رفع الحجر كليا عن 19 ولاية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»