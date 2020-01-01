رقم فريد لـ"صلاح" في الدوري الإنجليزي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
جاءت مشاركة نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي أمام أستون فيلا أمس الأحد، بفائدة كبيرة حيث حقق رقما قياسيا مع الريدز في البريمير ليج. 

ولم يتمكن صلاح من هز شباك أستون فيلا، لكنه صنع الهدف الثاني لزميله كورتيس جونز، ليصبح الفرعون المصري، أسرع لاعب غير إنجليزي، وثانى أسرع لاعب بعد الدولي الإنجليزي السابق، آلان شيرر، يساهم في 100 هدف في "البريمير ليج".

وشارك صلاح في 116 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه لليفربول صيف العام 2017، وساهم في 100 هدف، حيث سجل 73 هدفا، وصنع 27 حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن نادي ليفربول، توج مبكرا بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، فيما يواصل صلاح الصراع لنيل لقب هداف المسابقة للموسم الثالث تواليا، حيث يحتل حاليا المركز الرابع في قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا، ويتخلف بفارق أربعة أهداف عن المتصدر، جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رياضة رقم فريد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

منذ ساعتين و 18 دقيقة

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ 19 دقيقة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هدف محمد صلاح يثير الجدل في ليفربول

الضحية رقم 18 لمحمد صلاح

محمد صلاح يبحث عن كسر رقم قياسي تخطى قرنا من الزمان

محمد صلاح يخوض مباراته رقم (50) مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

صلاح يُسجل رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول

صلاح يبدع ويسجل الهدف 100 في الدوريات الأوروبية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»