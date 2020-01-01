رقم فريد لـ"صلاح" في الدوري الإنجليزي

جاءت مشاركة نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي أمام أستون فيلا أمس الأحد، بفائدة كبيرة حيث حقق رقما قياسيا مع الريدز في البريمير ليج.





ولم يتمكن صلاح من هز شباك أستون فيلا، لكنه صنع الهدف الثاني لزميله كورتيس جونز، ليصبح الفرعون المصري، أسرع لاعب غير إنجليزي، وثانى أسرع لاعب بعد الدولي الإنجليزي السابق، آلان شيرر، يساهم في 100 هدف في "البريمير ليج".





وشارك صلاح في 116 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه لليفربول صيف العام 2017، وساهم في 100 هدف، حيث سجل 73 هدفا، وصنع 27 حتى الآن.





تجدر الإشارة إلى أن نادي ليفربول، توج مبكرا بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، فيما يواصل صلاح الصراع لنيل لقب هداف المسابقة للموسم الثالث تواليا، حيث يحتل حاليا المركز الرابع في قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا، ويتخلف بفارق أربعة أهداف عن المتصدر، جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.



