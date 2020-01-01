مانشستر سيتي وساوثهامبتون.. ننشر ملخص ونتيجة المباراة





تصدر فريق مانشستر سيتي مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2020 في مصر، حيث خاض فريق مانشستر سيتي مباراة قوية ضد غريمه ساوثهامبتون ضمن أحداث الجولة 33 في طولة الدوري الإنجليزي، وفيما يلي ننشر ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون ، بجانب ترتيب الفريقين في "البريميرليج".





نتيجة وملخص مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون





حقق فريق ساوثهامبتون فوز كبير على حساب فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله المهاجم الإنجليزي تشي أدامز الذي تمكن من تسجيل هدفه الأول هذا الموسم في البريميرلييج.





وقد جاء هدف المهاجم الإنجليزي في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد استغلاله خطأ المدافع زينشينكو في خط وسط مانشستر سيتي ليسدد كرة بعيدة من على بُعد 35 ياردة لتسكن شباك الحارس إيديرسون مورايش.





ترتيب الفريقين في الـ" البريميرلييج"





وقد ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر بينما بقى مانشستر سيتي ثانيًا في جدول ترتيب البريميرلييج برصيد 66 نقطة وبفارق 23 نقطة عن المتصدر ليفربول.



