رئيس الوزراء: عشوائيات 40 عاما تحتاج إلى مئات المليارات لإصلاحها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قام بتفقد جميع محاور محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها حاليًا، والتي من بينها الطريق الدائري الأوسطي، الذي يخدم 6 أكتوبر والشيخ زايد، ويربط القاهرة الكبرى بأكملها ببعضها البعض، وهو طريق على مستوى عالمي يشارك في تنفيذه الهيئة الهندسية مع وزارة الإسكان. 

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش جولة تفقدية له، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من الطريق الدائري الأوسطي قبل نهاية العام الجاري.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يتم تنفيذ محاور بالجيزة و6 أكتوبر بتكلفة تتخطى الـ 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عدة أيام افتتاح محاور شرق القاهرة بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه، مشددًا على أن العمران العشوائي الذي شهدته الدولة على مدار 40 عامًا يحتاج مئات المليارات لإصلاحه.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأشاد مدبولي، بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم في تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتم بناء المقر الجديد على عدة طوابق ليشمل مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكافة أنواع المركبات، تُساهم في تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر.

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