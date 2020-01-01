"حماية المستهلك" يضبط مركز صيانة سيارات يدعى الوكالة لماركة شهيره

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي إن فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف نجح فى ضبط مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة بالرغم من انتهاء عقد الوكالة مع الشركة صاحبة العلامة التجارية ، مما قد يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





وأضاف رئيس الجهاز أنه فور ورود معلومات للجهاز من الشركة صاحبة علامة تجارية شهيرة فى مجال السيارات بقيامها بانهاء عقد الوكالة وفسخ التعاقد مع أحد مراكز الخدمة والصيانة المتعاقد معها بمحافظة بنى سويف لتقديم خدمات الضمان والصيانة للسيارات ، و أوضحت الشركة قيامها بانذار المركز لازالة العلامة التجارية من اللافتات والواجهات والرسائل والمحررات والتوقف عن استخدام العلامة نهائياً وذلك بهدف منع ادخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزى السيارات من ذات العلامة .





تم تكليف الفرع الاقليمى للجهاز بمحافظة بنى سويف واعداد حملة توجهت الى مقر المركز وفاجئت الحملة جميع العاملين به وتبين استمرار المركز بالاعلان عن نفسه كموزع معتمد لعلامة السيارة من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه ، مع استمراره بتقديم خدمات الصيانة للمستهلكين على الرغم من انذاره بانهاء عقد الوكالة بموجب انذار رسمى ، فتم تحرير المحضر رقم 7475 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لوجود شبهة الاعلان المضلل واستخدام علامات تجارية بدون ترخيص من الشركة صاحبة العلامة .





وأشار رئيس الجهاز إلى اهتمام الجهاز بالتصدى لتلك الممارسات التى تضر بمصالح المستهلكين لمنع ادخال اللبس والخلط والغلط والتضليل عليهم والتعامل مع المركز باعتباره وكيلاً للعلامة التجارية على خلاف الحقيقة وهو الامر الذى قد يعرضهم الى الخروج من تغطية الضمان او اتلاف ممتلكاتهم من السيارات باستخدام قطع غيار غير أصلية ، كما أكد على استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.





كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .