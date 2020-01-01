السجن 10 سنوات لميكانيكي لهتك عرض طفلة بالإسكندرية

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت ومصطفي البربري، بالسجن 10سنوات للمتهم "م.ا.ع" ميكانيكي لاتهامه بهتك عرض الطفلة "د.س.ع".



تعود الواقعة في القضية رقم 4897 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من ربة منزل بقيام شخص بهتك عرض ابنتها الطفلة داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان الي قيام المدعو " م.ا.ع" 19 سنة ميكانيكي بالدلوف الي شقة عمه في نفس العقار محل سكنه عقب تواجد المجني عليها الطفلة " د.س.ع" 10سنوات بمفردها بالشقة وقام بالتعدي عليها بتقبيلها بالقوة وعند محاولة الاستغاثة من الشرفة اشهر في وجهها سلاح أبيض سكين ودفعها الي غرفة النوم ونزع عنها ملابسها السفلية وهتك عرضها وفر هاربا.



وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض علية وبعرضة علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.



- إنخفاض في إصابات كورونا



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.



وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وقال " إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر " أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على