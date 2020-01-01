مدبولي: تعميم تجديد رخص السيارات إلكترونيا بالمحافظات قريبا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قام بتفقد مشروعات التطوير بمحافظة الجيزة ومنها الإدارة العامة للمرور بـ 6 أكتوبر، التي بها نقلة نوعية لتقديم الخدمة للمواطنين بالنظام المميكن لضمان تقديم الخدمة بأقل تدخل من الموظفين وأقل وقت ممكن، موضحًا أنه يمكن تجديد الرخص إلكترونيًا وقصر إدارة المرور على الفحص وإصدار الرخص الجديدة، وسوف يتم تطبيق ذلك على مستوى الجمهورية قريبًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش جولة تفقدية له، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من الخدمات المميكنة التي ستقدم للمواطنين في إطار التحول الرقمي.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن في جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل المضي قدما نحو تطبيق نظم التحول الرقمي، الذي يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأشاد مدبولي، بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم في تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتم بناء المقر الجديد على عدة طوابق ليشمل مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكافة أنواع المركبات، تُساهم في تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر.

وتمت مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يضم المقر عدة صالات مخصصة لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، بالإضافة إلى ساحة انتظار السيارات للتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المقر الجديد. 

وجاء ذلك في إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء والارتقاء بالمنظومة الأمنية وزيادة فعالياتها وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية وميكنة إجراءات العمل والاعتماد على منظومة التحول الرقمي، للنهوض بمستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

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