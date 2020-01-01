ليفربول يستهدف نجم شالكه في الميركاتو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اهتمام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأحد النجوم من الدوري الألماني ورغبته الحقيقية في التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد  موقع ليفربول إيكو البريطاني أن هذا النجم هو ويسون ماكيني نجم خط وسط شالكة الألماني ومنتخب الولايات المتحدة  الأمريكية.

وأوضح الموقع البريطاني أن ماكيني البالغ من العمر 21 عاماً كان قد انتقل إلى شالكة في صيف 2016 قادماً من أكاديمية دالاس الأمريكية.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ماكيني شارك حتى تلك اللحظة في 91 مباراة مع الفريق الألماني، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

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