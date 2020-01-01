الريماس تستعد لتصوير فيلم "أبطال شيكاغو"



ويحمل اسم "أبطال شيكاغو" بطولة حسن الرداد وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ويشهد هذا الفيلم كم كبير من المشاهد التي تعتمد على الجرافيك، وسوف يبدأ تصويره في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

أكد المنتج الفني عبدالله منصور، المشرف العام على الإنتاج بشركة ريماس أن الشركة تستعد في الأيام الحالية لتصوير فيلم "أبطال شيكاغو"، الذي يجسد بطولته الفنان حسن الرداد.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين بالعمل خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تبدأ عمليات التصوير خلال النصف الثاني من شهر يوليه الجاري.