حجز بطل فيديو "من النهاردة مفيش حكومة" علي ذمة التحريات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:59 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
قررت نيابة المطرية، اليوم الاثنين، حجز المتهم بطل فيديو "من النهادرة مفيش حكومة"، المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، 24 ساعة على ذمة التحريات وقام المتهم خلاله بالتعدي بالشتائم والسباب على أحد جيرانه وتحطيم سيارته بسبب خلافات الجيرة.

البداية عندما تلقت مباحث شرطة المطرية بلاغا من "تامر محمد" يفيد بقيام جاره "سيد"، عاطل، بتحطيم سيارته باستخدام حجر وسلاح أبيض "سنجه"، والتعدي عليه بشكل مستمر، لامتناعه عن التحدث مع المتهم، ورفضه دفع مبالغ مالية له على سبيل الاتاوة.

وعلي الفور تم تشكيل بحث، وبعمل التحريات وبفحص مقطع الفيديو المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي " فسيبوك"، تم التأكد من صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

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في سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الفجر"، عن تفاصيل القبض على"منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها أول امس، بعد الساعة ال٧ مساءا، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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