"الإماراتي المركزي" يطلق تسهيل إيداع لليلة واحدة

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين إنه سيطلق تسهيل إيداع جديدا لأجل ليلة واحدة من 12 يوليو، بحسب ما نشرت "رويترز.









سيسمح التسهيل الجديد للبنوك التقليدية العاملة في دولة الإمارات بإيداع سيولتها الفائضة لدى البنك المركزي "على أساس الليلة الواحدة".









وأوضح البنك أنه سيصبح التسهيل الرئيسي لإدارة فائض السيولة بالقطاع المصرفي الإماراتي قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدية وسيحل محل إصدار شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد.