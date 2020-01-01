الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية (أسئلة مهمة)





المراجعة النهائية لمادة التاريخ، أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر يمكن للطلاب من خلاله معرفة الأسئلة المتوقعة في الامتحان، ومراجعة المهم في المنهج، مراجعة نموذجية قبل تأدية المادة يوم غد الثلاثاء الموافق 7 من يوليو لعام 2020 لطلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية.





ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، اتاحت وزارة التربية والتعليم ربط موقع thanaweya، تسهيلا على الطلاب معرفة الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة التاريخ مع حل نموذجي قبل أداء الامتحان للحصول على الدرجات النهائية.





وإليكم رابط المراجعة النهائية لمادة التاريخ، لطلاب الثانوية العامة 2020، حيث تحتوي على شرح وحل أسئلة الوحدات التالية:





- الوحدة الأولى: الحملة الفرنسية على مصر وتضم حوالي 11 محاضرة.

- الوحدة الثانية تشمل بناء الدولة الحديثة في مصر وتضم حوالي 29 محاضرة.

- الوحدة الثالثة وهي بعنوان مصر منذ الثورة العرابية وحتى الحرب العالمية الأولى وتضم حوالي 24 محاضرة.

- الوحدة الرابعة هي عبارة عن 19 محاضرة وتشمل شرح كامل نموذجي.

- الوحدة الخامسة هي التوسع الإستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى حتى الاستقلال وعبارة عن 10 محاضرات.





لمعرفة الرابط الذي سيحصلون من خلاله على المراجعة النهائية لمادة التاريخ يمكن الضغط هنا





وتقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة قسم الأدبي مراجعة شاملة ومكثفة لمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي، يتم من خلال هذه الدورة التدريبية شرح كل الأحداث المهمة في جميع وحدات مادة التاريخ ومعرفة كيف يأتي السؤال عليها وكيفية حلها بطريقة نموذجية.



