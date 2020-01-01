الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية (أسئلة مهمة)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:21 م
مادة التاريخ
مادة التاريخ
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية (أسئلة مهمة)

المراجعة النهائية لمادة التاريخ، أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر يمكن للطلاب من خلاله معرفة الأسئلة المتوقعة في الامتحان، ومراجعة المهم في المنهج، مراجعة نموذجية قبل تأدية المادة يوم غد الثلاثاء الموافق 7 من يوليو لعام 2020 لطلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية.

ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، اتاحت وزارة التربية والتعليم ربط موقع thanaweya، تسهيلا على الطلاب معرفة الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة التاريخ مع حل نموذجي قبل أداء الامتحان للحصول على الدرجات النهائية.

وإليكم رابط المراجعة النهائية لمادة التاريخ، لطلاب الثانوية العامة 2020، حيث تحتوي على شرح وحل أسئلة الوحدات التالية:

- الوحدة الأولى: الحملة الفرنسية على مصر وتضم حوالي 11 محاضرة.
- الوحدة الثانية تشمل بناء الدولة الحديثة في مصر وتضم حوالي 29 محاضرة.
- الوحدة الثالثة وهي بعنوان مصر منذ الثورة العرابية وحتى الحرب العالمية الأولى وتضم حوالي 24 محاضرة.
- الوحدة الرابعة هي عبارة عن 19 محاضرة وتشمل شرح كامل نموذجي.
- الوحدة الخامسة هي التوسع الإستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى حتى الاستقلال وعبارة عن 10 محاضرات.

لمعرفة الرابط الذي سيحصلون من خلاله على المراجعة النهائية لمادة التاريخ يمكن الضغط هنا 

وتقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة قسم الأدبي مراجعة شاملة ومكثفة لمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي، يتم من خلال هذه الدورة التدريبية شرح كل الأحداث المهمة في جميع وحدات مادة التاريخ ومعرفة كيف يأتي السؤال عليها وكيفية حلها بطريقة نموذجية.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية (أسئلة مهمة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مادة التاريخ مادة الاحياء 2020 رابط المراجعة النهائية المراجعة النهائية لمادة التاريخ

أخبار تهمك

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس برشلونة ينفجر في وجه التحكيم بسبب ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الأهلي الصاعد يدخل حسابات المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

منذ ساعة و 8 دقيقة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط

منذ أقل من ساعتين

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الثانوية العامة 2020 | المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية (المحاضرة 1 أهم الأسئلة المتوقعة في الفلسفة وحلها 1)

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية (المحاضرة 2 أهم الأسئلة المتوقعة في الفلسفة وحلها 2)

الثانوية العامة 2020 | الأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الفلسفة والمنطق بإجابات نموذجية

الثانوية العامة 2020.. المرجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة ليلة الامتحان)

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق.. أهم الأسئلة المتوقعة للحصول على الدرجات النهائية

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الفيزياء.. أسئلة متوقعة وحل نموذجي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»