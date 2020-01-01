نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

أعلنت إحدى عضوات مجلس النواب، استقالتها من البرلمان، اليوم الاثنين، خلال أعمال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.





وأكدت رشا أحمد إسماعيل، العضوة المعينة بمجلس النواب، استقالتها من عضوية المجلس، نظرًا لتوليها منصبًا بأحد المراكز الثقافية في إسبانيا.





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شهدت الجلسة العامة المنعقدة أمس في مقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.



