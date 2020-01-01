نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:24 م
مجلس النواب
مجلس النواب
الفجر
أعلنت إحدى عضوات مجلس النواب، استقالتها من البرلمان، اليوم الاثنين، خلال أعمال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وأكدت رشا أحمد إسماعيل، العضوة المعينة بمجلس النواب، استقالتها من عضوية المجلس، نظرًا لتوليها منصبًا بأحد المراكز الثقافية في إسبانيا.

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شهدت الجلسة العامة المنعقدة أمس في مقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

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