مصادر: الصين تبدأ سحب قواتها قرب موقع الاشتباك مع الهند

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشفت مصادر بالحكومة الهندية، أن الصين بدأت في سحب قواتها على طول حدودها المتنازع عليها مع الهند، اليوم الاثنين، بعد اشتباك بين البلدين الشهر الماضي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا.

وقالت مصادر الحكومة الهندية، التي رفضت الكشف عن هويتها: "شوهد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، يقوم بتفكيك الخيام والهياكل في موقع في وادي جالوان بالقرب من مكان الاشتباك الأخير".

وأضافت المصادر: "شوهدت المركبات تنسحب من المنطقة، وكذلك في Hotsprings و Gogra - منطقتان حدوديتان متنازعان آخرتان -.

قاتلت القوات لساعات باستخدام العصي والمسدسات ليلة 15 يونيو، وسقط بعضها حتى وفاتهم في المياه المتجمدة لنهر جالوان في غرب جبال الهيمالايا.

ولم تؤكد الصين بعد ما إذا كانت قد تكبدت خسائر. ووفيات الهند هي الأعلى على طول الحدود منذ أكثر من خمسة عقود، وهو تصعيد دراماتيكي أدى إلى أسابيع من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين حول كيفية تخفيف التوترات.

وطبقا لمذكرات موجزة من البلدين نشرت، اليوم الاثنين، فإن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال ووانج يي، أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين، "تبادلا وجهات نظر صريحة ومتعمقة" يوم الأحد بشأن الحدود.

وقال الجانبان، إنهما اتفقا على فك ارتباط مهم للقوات. وقالت مذكرة الهند أيضًا إن الجانبين اتفقا على احترام خط السيطرة الفعلية الحالي الذي يعكس المواقف على طول القسم المتنازع عليه من الحدود. لم يتم تضمين هذا المرجع في مذكرة بكين بشأن الاجتماع.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين قد أعادت معدات إلى الوراء في وادي جالوان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن كلا الجانبين "يتخذان إجراءات فعالة لفك الارتباط وتخفيف الوضع على الحدود".

وقال "تشاو"، في مؤتمر صحفي: اليوم الاثنين: "نأمل أن تلتقي الهند بالصين في منتصف الطريق وتتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ ما اتفق عليه الجانبان ومواصلة التواصل عن كثب من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية والعمل معا لتهدئة الوضع على الحدود.".

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