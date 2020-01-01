الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39

حذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، ولطيف ليلا.





وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض لشبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وقالت الأرصاد الجوية إن نسبة الرطوبة في القاهرة تصل العظمة بـ 75، بينما تصل في السواحل الشمالية لـ86 وشمال الصعيد لـ 65، امام جنوب الصعيدج فتصل نسبة الرطوبة لـ 35



وعن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.



