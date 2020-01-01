المُنتج الموسيقيّ والدي جي Mark Shakedown يطرح I Need You

طرح المُنتج الموسيقيّ، والدي. جي اللبنانيّ الأصل Mark Shakedown إصداره الثالث بعنوان"I Need You" مع شركة "Universal Music MENA".

الأغنية تحمل نمط موسيقى البوب بإيقاع حماسيّ صيفيّ، قام Mark بتأليفها مُستوحياً أجوائها من رحلة قيادة صيفيّة بإمتياز .

وعن هذا الإصدار قال Mark Shakedown: "الرسالة الأساسيّة من هذا العمل هي التمتّع بأجواء الصيف ونشر الإيجابيّة والتركيز على الأمور التي تُوفّر لنا السعادة". وتابع:" أردت من خلال "I Need You" أن أعيد روح موسيقى الثمانينات التي شكّلت محطّة ذهبيّة في عالم الموسيقى ولكن بخلطة مُعاصرة، وإصدار عمل يعكس روح الشباب ويُعطي جرعة من الفرح التي يحتاجها العالم حالياً".

تجدر الإشارة أنّ Mark Shakedown بصدد التحضير لعدد من الأعمال وأغاني الريمكس التي سيُصدرها في مراحل لاحقة، ومن المُتوقّع أن تتضمّن إحدى الأغنيات خلطة من الموسيقى والإيقاعات الشرقيّة.

يُذكر أنّ Shakedown Mark شارك عن عمر الـ17 عاماً في أهمّ العروض الموسيقيّة إلى جانب كلّ من Marco V و Steve Angelo وغيرهم من الأسماء المعروفة في عالم موسيقى الإلكترونيك . كما قدّم موسيقاه على أهمّ المسارح في الوطن العربيّ أضف إلى العديد من الحفلات الفنيّة الناجحة في كندا واليابان.

"I Need You" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الـLyrics Video فسيصدر بعد أسبوع على إطلاق الأغنية وسيكون مُتوفّراً على YouMusic Arabia .