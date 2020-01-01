سوريا تسجل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:13 م
سوريا
سوريا
وكالات

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، 14 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 372.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل وفاة حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، وهو ما يرفع عدد الوفيات به إلى 14، مؤكدة أنه تم حتى الآن شفاء 126 حالة.

 

وكانت سوريا، تشهد بشكل يومي مزيدا من حالات الإصابة بالفيروس، وتم أمس تسجيل 20 إصابة جديدة، إضافة إلى 3 وفيات.

 

يذكر أن السلطات السورية أعلنت عن أول أصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، وتم تسجيل أول حالة وفاة بالمرض في 29 من الشهر نفسه.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453  مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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