في أول اجتماع لها.. 'الوطنية للصحافة' توجه الشكر لمجلس الهيئة السابق

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اليوم الإثنين، وحضور السادة أعضاء الهيئة، وهم: "المستشار عادل بريك، سامية زين العابدين، الدكتور إيهاب أبوعيش، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة سعيد، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، الدكتور أحمد مختار".





وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الهيئة بالأعضاء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن التشكيل الجديد تضمن مجموعة متنوعة من أبرز رجال القانون والصحافة والمالية، وتوجهت الهيئة بخالص الشكر والتقدير للهيئة السابقة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وعضوية كوكبة من ألمع رجال الصحافة المصرية، لما قاموا به من جهود لدعم ومساندة الصحافة المصرية، ومساعدة المؤسسات الصحفية القومية، للنهوض بدورها الأصيل في تشكيل الرأي العام ووجدان الأمة، ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفتح العديد من الملفات الشائكة، وتعهدت الهيئة باستكمال مسيرة العمل والوقوف إلى جانب المؤسسات والنهوض بها.





وخلال الجلسة، تم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل هيئة المكتب، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون رقم (179) لسنة 2018؛ حيث تم تزكية الدكتور أحمد مختار وكيلاً للهيئة، وتعيين مروة نبيه أميناً عاماً للهيئة، وتمني السيد رئيس الهيئة والأعضاء التوفيق والنجاح لهما.





ومن المقرر أن تعقد الهيئة مجموعة من الاجتماعات، الأيام المقبلة؛ لاختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية المختلفة.





وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.





وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:





- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة".





- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية".





- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".





- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية".





- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية".





- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية".



