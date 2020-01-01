توقف خدمات السجل التجاري على مستوى الجمهورية.. والسبب!

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:08 م
أرشيفية
أرشيفية
تسبب عطل فني في توقف خدمات السجل التجاري على مستوى الجمهورية اليوم الاثنين.

وقال جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن وجود عطل فنى بخط الربط مع الشركة المصرية للاتصالات تسبب في عدم استقرار خدمات السجل فى بعض مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية.

وتقدم جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشكر للعملاء على تفهمهم لهذه المشكلة التقنية، مؤكدا أن الخدمات ستعاود في أقرب وقت ممكن عقب إصلاح هذا العطل.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس  الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمس.

من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال متحدث الوزارة، في بيان صحفي، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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