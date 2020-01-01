إيناس عبدالدايم تعلن عودة أنشطة الأعلى للثقافة اعتبارا من 9 يوليو الجاري

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:08 م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
الفجر الفني

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة برنامج عودة نشاط المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، خلال شهور يوليو، أغسطس وسبتمبر، وذلك اعتبارا من الخميس 9 يوليو.

 

أوضح الدكتور هشام عزمي، أن الفعاليات الفكرية والثقافية للمجلس الأعلى للثقافة، تستأنف بحضور 20 فردا كحد أقصى وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتم تسجيلها وبثها على قناة المجلس باليوتيوب عقب إقامتها ، وأضاف أن برنامج فعاليات مبادرة ثقافة أون لاين مستمر ويتضمن محاضرات منفصلة يقدمها متخصصون ويصاحبها ترجمة بلغة الإشارة يوم الأربعاء من كل اسبوع، سلسلة اقرا معانا بمشاركات مصرية وعربية لنخبة من المبدعين ويتم بثها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع ، سلسلة كل يوم شاعر وتذاع ايام السبت، الأثنين والأربعاء اسبوعيا بالاضافة الى سلسلة أفلام تسجيلية عن أعلام الفن التشكيلي والعمارة يومى الاثنين والأربعاء إسبوعيا .

 

يذكر أن أنشطة المجلس الأعلى للثقافة، تستأنف بعدد من الندوات والأمسيات الفكرية تناقش مجموعة من القضايا المعاصرة منها التنمر.. هل أصبح ظاهرة في المجتمع المصري وذلك يوم الخميس 9 يوليو، استشراق وظائف المستقبل ودور التكنولوجيا الناشئة يوم الخميس 16 يوليو ، دور الفرد في مساندة الدولة ومؤسساتها في ظل الأزمات .. الأزمة الحالية نموذجا يوم الأربعاء 22 يوليو وتأثير الثقافة الرقمية في المنظومة التربوية وثقافة الطفل المصري يوم الخميس 30 يوليو.

 

أما برنامج شهر أغسطس، يضم أمسيات أدبية تتناول تاريخ مصر وآثارها ، ما بعد كورونا .. الآثار الاجتماعية والنفسية يوم الإثنين 10 اغسطس ، التحول الرقمي والثقافة الرقمية .. التحديات القانونية يوم 13 أغسطس، قدوة الشباب .. بين الأسرة والسوشيال ميديا يوم الإثنين 17 اغسطس، دور وسائل الإعلام ما بعد كورونا يوم الاثنين 20 أغسطس وتأثير الثقافة الرقمية في مرحلة التعليم الجامعي يوم الاثنين 27 اغسطس .

 

اما برنامج شهر سبتمبر، يشمل ندوات تناقش موضوعات ما بعد كورونا .. الآثار السياسية والاقتصادية .. التغيرات والتوجهات – سوق العمل وذلك يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، الشائعات وآثارها السلبية سياسيا واقتصاديا يوم الاحد 6 سبتمبر، رؤية مصر 2030 ودور المواطن العادي يوم الاحد 13 سبتمبر، تاريخ مصر وآثارها يوم الأحد 20 سبتمبر،  ذوي الإحتياجات الخاصة والفجوة الرقمية يوم الخميس 24 سبتمبر والتعليم ما بعد كورونا يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

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