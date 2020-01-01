بنهاية التعاملات .. مؤشرات بورصة الكويت ترتفع بشكل جماعي

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،، علي ارتفاع ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5145.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحاً 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5627.36 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 2.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.32 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4188.25 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 104.6 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار كويتى عبر 5334 صفقة.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.



