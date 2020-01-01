حقيقة الإفراج عن أول متهم بموجب القانون الجديد في هونج كونج

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
رفضت محكمة في إقليم هونج كونج، اليوم الاثنين، الإفراج بكفالة عن أول شخص اتهم بالتحريض على الانفصال والإرهاب بموجب قانون الأمن القومي الجديد في الإقليم بعد أن حمل لافتة كتب عليها "تحرير هونج كونج" ودفع دراجته النارية نحو الشرطة.

وقالت حكومة المدينة، إن شعار الاحتجاج "تحرير هونج كونج، ثورة عصرنا"، يشير إلى الانفصال أو التخريب بموجب القانون الجديد، مما أثار القلق بشأن حرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة، كما أوردت وكالة "رويترز".

تم القبض على تونج ينج كيت، 23 سنة، بعد أن أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت أنه يضرب العديد من الضباط في مظاهرة يوم الأربعاء الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من فرض بكين تشريعًا شاملًا للأمن القومي على أكثر مدنها حرية.

وظهر "تونج"، الذي لم يتمكن من المثول أمام المحكمة يوم الجمعة بينما كان يعالج في المستشفى من إصابات لحقت به، أمام المحكمة على كرسي متحرك.

عند رفض الكفالة، أشار رئيس القضاة سو واي تاك، إلى المادة 42 من القانون الجديد، التي تنص على أن الكفالة لن تُمنح إذا كانت لدى القاضي أسباب كافية للاعتقاد بأن المدعى عليه سيستمر في تعريض الأمن القومي للخطر.

تم تأجيل القضية حتى 6 أكتوبر واحتجز تونج رهن الاحتجاز.

ويقول منتقدون، إن القانون - الذي يعاقب على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن مدى الحياة - يهدف إلى سحق المعارضة وحملة طويلة الأمد من أجل ديمقراطية أكبر.

وقالت السلطات في بكين وهونج كونج، مرارًا، إنها تستهدف قلة من "مثيري الشغب" ولن تؤثر على الحقوق والحريات التي يقوم عليها دور المدينة كمركز مالي.

دافع الناشط الديمقراطي البارز جوشوا وونج، اليوم الإثنين، أيضًا، عن إدانته بتحريض الآخرين على المشاركة في تجمع غير قانوني خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي.

وأقرت زميلتها الناشطة أجنيس تشو بالذنب في تهمة مماثلة. وقد تم تأجيل قضيتهم إلى 5 أغسطس.

قاد وونج وتشاو، اللذان تم منحهما الكفالة العام الماضي، مجموعة مؤيدة للديمقراطية تسمى Demosisto تم حلهما بعد ساعات من تمرير بكين لقانون الأمن القومي.

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بالتشريع الجديد الذي يقول المنتقدون، إنه أكبر خطوة اتخذتها الصين لتشديد قبضتها على المدينة، على الرغم من صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تهدف إلى الحفاظ على حرياتها.

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