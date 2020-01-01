اتحاد الكرة يعلن عن الكرة الموحدة
الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:02 م
محمد جمال
كشف مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن الكرة الموحدة التى سيلعب بها الموسم القادم .
وقال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم أن ذلك الأمر كان لابد من حدوثه منذ فترة ،إحنا مش بنخترع ".
وأضاف :" بدأت الفكرة منذ مباراة السوبر المصري الأخيرة ".
ويذكر أن اتحاد الكرة حدد موعد عودة بطولة الدوري المصري أيام 7 و8 أغسطس القادم بالمباريات المؤجلة .
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