اتحاد الكرة يعلن عن الكرة الموحدة

كشف مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن الكرة الموحدة التى سيلعب بها الموسم القادم .





وقال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم أن ذلك الأمر كان لابد من حدوثه منذ فترة ،إحنا مش بنخترع ".





وأضاف :" بدأت الفكرة منذ مباراة السوبر المصري الأخيرة ".



