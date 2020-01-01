أخر لقاء إذاعي للراحلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي على موجات الأغاني غدًا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

قال المخرج محمد تركي إن النجم سمير صبري استدعاه لمنزله فور نشر خبر رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك ليعيد إذاعة أخر لقاء إذاعي للراحلة في عيد ميلادها الأخير والذي قام بتسجيله في منزلها رغم أن حلقه الثلاثاء ٧ يوليو كانت مخصصة للنجمة الكبيرة كارول سماحه إلا أن سمير صبري أصر على إذاعة أخر حلقة لرجاء الجداوي تكريما لروحها وطلب من المخرج محمد تركي تشغيل الحلقة ليستمع إليها.

 

وقال تركي أن النجم سمير صبري لم يتمالك نفسه ولا دموعه واخذ يجهش بالبكاء حزنا على رحيلها، وتابع تركي انه واجهه صعوبة في تسجيل مقدمه جديدة لهذه الحلقة المعادة نظرا للحالة النفسية السيئة التي عاني منها سمير صبري يوم رحيل القديرة رجاء الجداوي.

 

يذكر أن الحلقة ستذاع على موجات الأغاني غدًا الثلاثاء ٧ يوليو في تمام الرابعة عصرًا على موجات الأغاني.

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