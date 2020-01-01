"شباب الصحفيين" تهاجم آية حجازي: "من تخلوا عن الثوابث الوطنية ليس غريبا أن يتخلوا عن المبادئ الإنسانية"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:59 م
ايه حجازي
ايه حجازي
شنت جبهة شباب الصحفيين هجومًا شديدًا على الناشطة الوهمية المدعوة آية حجازي قائلة: "جرائمك لا تسقط بالتقادم.. تعذيب الاطفال وتسريحهم وتعريضهم للاغتصاب واغتيال براءتهم وتحريضهم ضد الدولة إنه السقوط في مستنقع العنصرية".

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في تصريحات صحفية "ألا يكفيكي العبث بمصائر الأطفال؟، ثم تحاولين الترويج للعنصرية البغيضة التي انتقض العالم ضدها".

وأضاف طوالة : "لا مجال الدهشة أو الاستغراب؟.. فمن هم أمثالك ممن تخلوا عن الثوابت الوطنية ليس من الغريب أن يتخلوا عن المبادئ الإنسانية".

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